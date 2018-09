Justiça do Rio aceita denúncia contra falso militar A Justiça do Rio de Janeiro recebeu ontem a denúncia do Ministério Público (MP) estadual contra o falso tenente-coronel Carlos da Cruz Sampaio Junior, que trabalhava, desde julho deste ano, como coordenador da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública fluminense. Ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em agosto, Carlos participou de perseguição a dois assaltantes de carro, na região da Ilha do Governador, em que um dos bandidos foi morto.