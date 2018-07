Justiça do Rio aceita denúncia sobre acidente com ônibus A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e abriu ação penal contra o motorista André Luiz da Silva Oliveira, de 33 anos, e o estudante Rodrigo dos Santos Freire, de 25 anos, apontados como responsáveis pelo acidente do ônibus da linha 328 (Castelo-Bananal), que despencou de um viaduto na Avenida Brasil e causou a morte de nove pessoas. Outros seis passageiros ficaram gravemente feridos. O acidente ocorreu no dia 2 de abril.