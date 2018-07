Justiça do Rio autoriza transexual a mudar de gênero Após passar por uma cirurgia de mudança de sexo, Luiz da Silva, que agora se chama Kailane, entrou com ação na Justiça para mudar seu nome e o gênero sexual de masculino para feminino no registro civil. Sua ação foi aceita pela 7ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, divulgou hoje o Tribunal de Justiça (TJ-RJ).