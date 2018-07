Justiça do Rio concede habeas corpus a 12 bombeiros e solta dois deles

Dois bombeiros que estavam detidos no Grupamento Especial Prisional (GEP) da corporação, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, foram soltos na manhã deste domingo, 19, segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio.

O desembargador Adolpho Andrade, do plantão judiciário, concedeu habeas corpus para os dois bombeiros que participaram do movimento grevista. Outros 10 bombeiros também foram beneficiados com o habeas corpus e aguardam o alvará de soltura, segundo o TJ.

Na última quinta-feira, 16, a Justiça já havia autorizado a transferência para as respectivas unidades prisionais da corporação de 12 bombeiros e 10 policiais militares que foram indiciados por conclamar e incitar o movimento grevista e que estavam presos em Bangu 1. As prisões dos militares foram efetuadas por causa da greve de policiais e bombeiros, deflagrada no dia 9 de fevereiro e encerrada no último dia 13.