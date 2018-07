Justiça do Rio concede primeira indenização do voo 447 A família do executivo Walter Nascimento Carrilho Júnior, que tinha 42 anos e estava no voo 447 da Air France, deverá ser a primeira a receber pensão. O juiz da 28ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Magno Alves de Assunção, concedeu ontem antecipação de tutela para pagamento de 30 salários mínimos (quase R$ 14 mil) para pensão alimentícia e tratamento psicológico à viúva e aos três filhos (de 9, 11 e 15 anos) por 24 meses. A Air France deverá efetuar o primeiro pagamento no dia 30, sob pena diária de multa de R$ 1 mil.