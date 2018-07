Justiça do Rio condena acusados de matar juiz em roubo A juíza da 1ª Vara Criminal de Niterói (RJ), Rose Marie Pimentel Martins, condenou dois acusados de envolvimento no roubo que resultou na morte do desembargador aposentado Gilberto Fernandes, do Tribunal de Justiça do Rio. Jeferson Siqueira Barcelos, o Jefinho, foi condenado a 23 anos de prisão, e Rodrigo Moraes Pereira, o Bebelo, a 24 anos, pelo crime de latrocínio. O crime ocorreu na noite de 25 de outubro de 2012, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.