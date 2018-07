Justiça do Rio condena invasores do Intercontinental A juíza Angélica dos Santos Costa, da 25ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), condenou, na segunda-feira, nove acusados de invadir o hotel Intercontinental, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, e manter por três horas 35 pessoas reféns, entre hóspedes e funcionários. O caso ocorreu na manhã de 21 de agosto de 2010 e teve repercussão internacional.