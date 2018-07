Justiça do Rio decide sobre indenização de jovem baleada

Camila saía sozinha pela primeira vez da escola, com amigas, quando foi surpreendida pelo tiroteio. Uma bala perdida a atingiu no pescoço e a imagem da menina ensanguentada, caída no asfalto, foi publicada por vários jornais do mundo. O governo do Estado chegou a pagar R$ 120 mil, como antecipação de tutela, para que Camila fizesse tratamentos. Ela já foi atendida em centros médicos da Alemanha, Itália e Portugal, além de manter intenso programa de fisioterapia no Brasil. Camila recuperou o movimento dos braços e tem controle sobre o tronco. A jovem, que sonhava ser modelo, cursou Ciências Sociais, fez MBA, e foi aprovada em dois concursos públicos. Hoje trabalha na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).