Justiça do Rio determina libertação de Black Blocs A juíza da 27.ª Vara Criminal, Simone Ferraz, determinou a libertação dos três acusados de administrarem o perfil Black Bloc RJ, no Facebook. Henrique Palavra Vianna, Daniel Guimarães Ferreira e Jahn Gonçalves Traxler foram presos no último dia 6 pelos crimes de formação de quadrilha armada e incitação à violência. Eles estão presos em Bangu 9, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste.