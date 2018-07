Justiça do Rio devolve carteira a Thor Batista O Tribunal de Justiça do Rio devolveu a Thor Batista, de 20 anos, filho do empresário Eike Batista, o direito de dirigir. A decisão foi dada nesta sexta-feira pelo desembargador Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, que acolheu mandado de segurança impetrado pelos criminalistas Celso Villardi e Márcio Thomaz Bastos.