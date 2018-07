Justiça do Rio devolve imóvel de Botafogo ao Canecão

No dia 26 de maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia confirmado que o terreno onde funciona a casa de espetáculos Canecão, no Rio de Janeiro, pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No julgamento do STF, havia sido ratificada a decisão da 1ª Turma da Corte, que em junho de 1988 reconheceu a validade do Decreto-lei 233/67, por meio do qual o presidente da República anulou a cessão de um terreno da União para a Associação dos Servidores Civis do Brasil (ASCB) e cedeu a área, onde funciona o Canecão, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A Associação dos Servidores Civis do Brasil tinha a posse precária do terreno do Canecão desde 1950 e sublocou a área para a casa de shows em 1967. No mesmo ano, a União doou o terreno para a universidade. Depois de 39 anos de batalha judicial, o STF decidiu que a UFRJ é a dona do terreno e a 3.ª Vara Federal executou a sentença.