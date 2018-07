Justiça do Rio liberta envolvido na morte de João Hélio A Justiça do Rio libertou um dos jovens envolvidos no assassinato do menino João Hélio Fernandes Vieites, de 6 anos, que morreu após ser arrastado por 7 km na zona norte do Rio, em 2007. A decisão do juiz Marcius da Costa Ferreira, da 2ª Vara da Infância e Juventude do Rio, datada do último dia 8, insere o jovem no regime semiaberto, no qual o preso trabalha de dia e passa a noite no instituto.