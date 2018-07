Justiça do Rio manda professor voltar ao trabalho em 48h A Justiça do Rio determinou nesta segunda-feira, 2, que os professores da rede municipal de ensino da capital fluminense, em greve desde o dia 8, voltem ao trabalho em 48 horas. Se a decisão não for cumprida, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe-RJ), entidade que representa a categoria, será multado em R$ 200 mil por dia em que a ordem for desrespeitada. O dinheiro será revertido para o Fundo Municipal de Educação.