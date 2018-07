Justiça do Rio marca 1ª audiência para Bruno e Macarrão A Justiça do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira que marcou para o dia 26 de agosto, a audiência de instrução e julgamento do processo em que o goleiro Bruno Fernandes de Souza e Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, são acusados pelos crimes de sequestro e lesão corporal contra Eliza Samudio em outubro de 2009. Atualmente, os dois estão em um presídio em Contagem, em Minas Gerais, acusados de terem participação do desaparecimento da jovem, em junho deste ano.