Justiça do Rio nega acesso à redação A Justiça Federal no Rio de Janeiro negou ontem pedido da Defensoria Pública da União para que todos os candidatos do Enem 2011 tivessem acesso à cópia da correção de suas redações. Ainda assim, o MEC e o Inep estão obrigados a dar acesso aos espelhos de correção aos estudantes por conta de decisão da Justiça Federal no Ceará.