Justiça do Rio nega prisão de acusado de vandalismo A Justiça do Rio negou, na manhã deste domingo, o pedido de prisão temporária do administrador de empresas Gabriel Campos Pessoa de Mello, de 29 anos, acusado de participar de atos de vandalismo em frente à sede da prefeitura, na noite de quinta-feira passada, durante protesto que partiu da igreja da Candelária, no centro. Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o pedido de prisão foi feito no plantão judiciário, no início da madrugada, pelo delegado-adjunto da 5ª DP (Mem de Sá), Antônio Bonfim.