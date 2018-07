Justiça do Rio retoma audiência do caso Amarildo A Justiça do Rio retoma, nesta quarta-feira, 2, às 14 h, a audiência de instrução e julgamento do processo do desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, de 43 anos, na Favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Desta vez, serão ouvidas as últimas testemunhas de defesa dos 25 policiais militares acusados de envolvimento no crime. Amarildo sumiu na noite de 14 de julho de 2013, após ter sido conduzido por PMs à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade "para averiguação".