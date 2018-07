Justiça do Rio revoga prisão de 24 PMs A Justiça do Rio revogou a prisão de 24 dos 40 policiais militares presos em setembro e outubro em duas operações distintas, coordenadas pelo Ministério Público. Dentre eles estão o tenente-coronel Dayzer Corpas Maciel, que comandava o 17ª BPM (Ilha do Governador) e o ex-comandante de Operações Especiais da PM, coronel Alexandre Fontenelle.