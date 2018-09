Justiça do Rio vai estudar nova lei para bailes funk A Justiça vai estudar uma nova legislação para minimizar as restrições - e ao mesmo tempo regulamentar - os bailes funk no Rio de Janeiro. Uma comissão proposta ontem pelo procurador-geral de Justiça, Cláudio Lopes, estudará as mudanças na legislação estadual. A primeira reunião do grupo ocorrerá na próxima segunda-feira, na sede do Ministério Público (MP).