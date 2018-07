Justiça do RJ decreta prisão temporária do goleiro Bruno A Justiça do Rio de Janeiro decretou na manhã de hoje a prisão temporária do goleiro Bruno Souza, do Flamengo. O atleta é suspeito de envolvimento no desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio, que tentava provar que ele é pai de seu filho. Agora, o jogador pode ser detido a qualquer momento. Um carro da Delegacia de Homicídios permaneceu em frente à casa de Bruno, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, desde a madrugada até a manhã de hoje.