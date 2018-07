Justiça do RS ordena que SUS retire prótese de silicone PIP em até 1 semana A Justiça Federal de Carazinho (RS) determinou que o Sistema Único de Saúde (SUS) providencie em uma semana cirurgia para substituição de próteses de silicone da marca francesa PIP de uma moradora de Passo Fundo. A decisão tem caráter liminar e foi publicada no dia 7, mas o prazo começa a ser contado quando as partes forem notificadas. O nome da paciente, que tem 36 anos, não foi divulgado.