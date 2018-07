Justiça do Trabalho de SP julga hoje greve dos vigilantes A seção especializada em dissídios coletivos do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) julga hoje, às 15 horas, o dissídio de greve dos vigilantes. A desembargadora Catia Lungov decidiu ontem que os vigilantes terão de manter os serviços. Caso descumpra a medida, o Sindicato dos Vigilantes estará sujeito, a partir de hoje, ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10 mil por agência bancária ou órgão público que deixar de funcionar em razão da falta de vigias.