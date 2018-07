Justiça Eleitoral cassou 667 prefeitos, vices e vereadores em uma década

Para ministros do TSE, as punições - que culminaram com a perda de mandatos - ocorreram em grande parte graças à Lei 9.840, de 1999. Ontem, o presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, disse que essa lei introduziu os valores da ética e do equilíbrio nos costumes eleitorais brasileiros.

PLANO ÉTICO

"A Justiça Eleitoral assimilou de pronto essa renovação da lei, no plano ético, no plano democrático, e vem aplicando a lei muito bem", argumentou Ayres Britto. "As estatísticas são extraordinariamente animadoras."

Os dados divulgados ontem pelo TSE foram coletados em 84% das zonas eleitorais do País, em março deste ano. De lá para cá, o número de punições deve ter aumentado.

Segundo o balanço, foram cassados 460 prefeitos e vices, além de 207 vereadores. Dos prefeitos e vices, 238 perderam o mandato em 2008. No mesmo ano, foram cassados 119 vereadores.

De acordo com dados do TSE, a Região Sudeste lidera o ranking das punições, com 120 sentenças. Em seguida, aparecem o Nordeste (com 109), o Sul (66), o Centro-Oeste (48) e o Norte (36).

A lei que deu base para essas cassações foi aprovada após grande mobilização, que envolveu entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Associação de Juízes para a Democracia, que tinham como objetivo ampliar as regras para punição de políticos que praticam irregularidades.