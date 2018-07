Justiça embarga construção de presídio em SP A construção da Penitenciária de Bernardino de Campos, no centro-oeste paulista, foi suspensa no fim de semana pelo juiz Renato Hasegawa Lousano, do Fórum de Ipaussu. Ele concedeu liminar ao Ministério Público Estadual (MPE), que entrou com ação civil pública contra o governo do Estado e a Cetesb, pedindo o cancelamento das obras iniciadas há pouco tempo. O magistrado entendeu que há falta do Estudo de Impacto de Vizinhança (EVI), ou seja, os moradores dos dois municípios não foram consultados sobre a instalação do presídio às margens da Rodovia Raposo Tavares.