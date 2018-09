Justiça estende prisão de alvos da Tormenta

O juiz acolheu pedido da Polícia Federal para manter os investigados sob custódia ? eles foram capturados na quarta-feira. A PF alegou a necessidade de mais prazo para examinar grande acervo de documentos apreendidos pela força tarefa em 34 endereços residenciais e comerciais em São Paulo, Rio, Campinas e Baixada Santista.

Também estão sob perícia discos rígidos de computadores que estavam de posse dos acusados. Os federais rastreiam na memória dos equipamentos dados sobre o papel de cada integrante da organização criminosa que, segundo o inquérito Tormenta, atuava havia pelo menos 16 anos em áreas sensíveis da administração, como a Receita e a própria PF. De acordo com a faixa salarial do concurso o valor da prova chegava a até US$ 150 mil.