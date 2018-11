Justiça exige Fundo Municipal de Saúde O juiz da 11.ª Vara da Fazenda Pública, Cláudio Antonio Marques da Silva, determinou a implementação pela capital paulista do Fundo Municipal de Saúde (FMS) no prazo máximo de 30 dias. A Prefeitura terá de possibilitar ao Conselho Municipal de Saúde, no mesmo prazo, a fiscalização efetiva e o acompanhamento da gestão do fundo. O promotor de Justiça do caso, Arthur Pinto Filho, sustenta que a cidade não tem o FMS implementado dentro dos marcos constitucionais e legais.