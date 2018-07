Justiça extingue curso exclusivo para assentados em GO A Justiça Federal determinou a extinção do curso de direito agrário criado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) exclusivamente para assentados da reforma agrária e seus filhos. Antiga bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o curso é de natureza especial, com turma única, e vinha sendo ministrado desde agosto de 2007, com cinco anos de duração. Dos 60 matriculados, 39 são oriundos de assentamentos do MST.