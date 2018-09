Justiça Federal abre processos contra 64 acusados de fraudar concursos públicos

A Justiça Federal abriu 8 processos contra 64 pessoas acusadas de participar da fraude do concurso de agente da Polícia Federal (PF) realizado em setembro de 2009. Os processos foram instaurados no dia 4, quando a 3.ª Vara Federal de Santos recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), decorrente da Operação Tormenta.

Realizada pela PF, a Operação Tormenta investiga uma quadrilha que havia anos fraudava diferentes concursos públicos.

Em agosto, a Justiça aceitou a primeira denúncia desencadeada pela operação e abriu processo contra 37 pessoas envolvidas em fraude na segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com o MPF, o mesmo grupo é responsável por ambas as fraudes e, por isso, alguns réus desse processo já estão presos, como o advogado Antonio Di Luca, de 71 anos, e a psicopedagoga Mirtes Ferreira dos Santos, de 57 anos.

Di Luca e Mirtes são acusados de liderar a quadrilha.