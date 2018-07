Justiça Federal de MG condena Genoino e Delúbio por falsidade ideológica O ex-presidente do PT José Genoino e o ex-tesoureiro da legenda Delúbio Soares foram condenados nesta terça-feira pela Justiça Federal de Minas Gerais por falsidade ideológica no processo relacionado a empréstimos feitos pelo banco BMG ao partido na época do escândalo do mensalão.