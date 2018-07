Justiça Federal rejeita denúncia contra Chevron O juiz Marcelo Marques de Araújo, da 10.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, rejeitou denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra a petrolífera norte-americana Chevron, a operadora de sondas Transocean e 17 funcionários dessas duas empresas. Todos são acusados de crime ambiental e dano ao patrimônio público, por causa do vazamento de aproximadamente 3,6 mil barris de petróleo ocorrido em novembro de 2011 no Campo de Frade, na Bacia de Campos, no norte fluminense.