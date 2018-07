Justiça freia fim de inscrições no Sisu A Justiça Federal no Rio Grande do Sul determinou ontem o adiamento do prazo de inscrições e da divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até que um estudante do Estado tenha acesso ao espelho da correção da prova de redação do Enem 2012. Pela decisão, o aluno poderá mover recurso contra a nota obtida durante o funcionamento do Sisu. O MEC diz que não foi notificado, mas vai recorrer. Segundo a pasta, por ora está mantido para amanhã o encerramento das inscrições.