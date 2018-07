Justiça garante terra a quilombolas em Eldorado-SP O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou à União a imediata titulação das terras ocupadas tradicionalmente pelas 102 famílias da comunidade quilombola do Ivaporunduva, em Eldorado (SP). O processo tramitava na Justiça desde 1994. A União terá prazo de 30 dias após a publicação da decisão para providenciar o registro do imóvel e posteriormente entregar os títulos de propriedade às famílias. No Incra em São Paulo, o processo de reconhecimento da comunidade de Ivaporunduva tramita desde 2005. A decisão representa o fim de uma história de décadas de conflito pela posse da terra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.