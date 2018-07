Justiça impede abertura de novo shopping Iguatemi

O empreendimento, no entendimento do Tribunal de Justiça, ainda não concluiu as obras necessárias para amenizar o impacto viário que vai causar à região pois contará com mais de 7,7 mil vagas para estacionamento de automóveis, caminhões e motos.

O novo shopping foi classificado pela Secretaria Municipal de Habitação como o segundo maior no rol dos 200 maiores empreendimentos destinados a comércio e serviços na cidade, em termos de área construída e número de vagas.

O pedido para impedir a abertura do empreendimento partiu da promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público que abriu uma ação civil pública contra as empresas WTorre São Paulo Empreendimentos Imobiliários, WTorre Iguatemi Empreendimentos Imobiliários, BTG Pactual Serviços Financeiros e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e o Município de São Paulo.

Para o MP, embora se configure polo gerador de tráfego, o empreendimento não concluiu as obras para mitigação do impacto viário, que é condição para o funcionamento, não possui auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e nem alvará de funcionamento.

A decisão do TJ determina que as empresas não poderão iniciar qualquer atividade no Shopping Center Iguatemi JK e nas duas torres de escritório sem antes obter o certificado de conclusão das obras viárias, a licença de funcionamento, o atestado de vistoria final do Corpo de Bombeiros, e o termo de recebimento expedido pela Secretaria Municipal de Transportes (TRAD).