Justiça impede cobrança de taxa para ciclistas no Rio A Justiça do Rio de Janeiro definiu que a empresa Barcas S/A, responsável por esse tipo de transporte no litoral carioca, não mais poderá cobrar dos passageiros a tarifa adicional de R$ 4,70 para o transporte de bicicletas. A decisão julgou procedente recurso do Ministério Público estadual.