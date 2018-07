Justiça indeniza 19 crianças por maus-tratos A prefeitura de São José do Rio Preto, a 440 km de São Paulo, foi condenada pela Justiça e pagar indenização de R$ 15 mil para cada uma das 19 crianças que foram vítimas de maus-tratos cometidos por sete professoras e uma estagiária da Escola Municipal de Educação Infantil Caminho do Futuro. Em novembro e dezembro de 2009, câmeras instaladas na escola flagraram as professoras agredindo física e psicologicamente as crianças que lá eram deixadas pelos pais.