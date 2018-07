Justiça indica guardião para cuidar de interesses financeiros de óctuplos

Um juiz na Califórnia indicou um guardião para cuidar dos interesses financeiros dos óctuplos da americana Nadia Suleman, que deu à luz aos oito bebês em janeiro.

O pedido de indicação de um guardião foi feito por um ativista dos direitos das crianças na indústria do entretenimento depois que a mãe dos óctuplos, Nadya Suleman, assinou um contrato para a participação dos filhos em um reality show.

Suleman assinou, na última semana, um contrato com uma emissora de televisão para fazer uma série de reality show sobre seus filhos. Além dos óctuplos, os outros seis filhos de Suleman – todos com menos de 9 anos de idade – também participarão do programa.

Segundo o correspondente da BBC em Los Angeles Peter Bowes, o programa televisivo não acompanhará os bebês 24 horas por dia, mas irá registrar alguns momentos importantes da vida das crianças, como aniversários e outros eventos especiais.

Ao todo, as 14 crianças ganharão cerca de US$250 mil (R$470 mil) em três anos de gravações. Do total, 15% será depositado em um fundo que poderá ser sacado quando as crianças atingirem 18 anos.

Os oito bebês de Nadya Suleman nasceram depois de uma cesariana em um hospital perto de Los Angeles no dia 26 de janeiro, nove semanas antes do tempo.