Justiça intervém em hospital psiquiátrico de Sorocaba A Justiça decretou intervenção no Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, de Sorocaba, no interior paulista, em razão de denúncias de tratamento inadequado e até de maus tratos a pacientes. O juiz José Eduardo Marcondes Machado, da Vara da Fazenda Pública, determinou que a prefeitura assuma a gestão do hospital. A decisão, em caráter liminar, foi publicada nesta quarta-feira no site do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo. Representantes do município devem se reunir com a direção do hospital e os atuais administradores serão afastados.