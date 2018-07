Justiça investiga pai de italiana morta após 17 anos em coma As autoridades italianas informaram nesta sexta-feira que estão investigando 14 pessoas, pela morte da mulher que ficou em coma por 17 anos e cuja sonda de alimentação foi removida no famoso caso de eutanásia. Seu pai também será investigado. Eluana Englaro, 38 anos, passou quase duas décadas em estado vegetativo devido a um acidente de carro ocorrido em 1992. Ela morreu no dia 9 de fevereiro depois que seu pai, Beppino, com permissão assegurada pela alta corte italiana, parou de alimentá-la pela sonda. O pai de Eluana e sua anestesista estão entre os investigados por homicídio, disse o promotor Antonio Biancardi. Ser chamado para uma investigação não acarreta qualquer implicação na corte italiana. A autópsia no corpo dela não encontrou sinais de fraude. Biancardi disse que as autoridade estão obrigadas a iniciar uma investigação formal depois de receber "muitas reclamações dos cidadãos". O caso Englaro dividiu principalmente os católicos do país, com manifestações diárias e protestos realizados tanto por aqueles que eram favoráveis a deixá-la morrer e como por outros que diziam que isso era equivalente a um assassinato. O conservador primeiro-ministro Silvio Berlusconi tentou impedir que a sonda fosse removida, apoiado pelo Vaticano.