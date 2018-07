Justiça julga hoje pedido de liberdade do goleiro Bruno A Justiça de Minas Gerais deve julgar nesta tarde o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes, acusado de participar do assassinato de sua ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos. Ele está na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.