Justiça leiloa 3 imóveis de Abadia por R$ 4,3 milhões A Justiça Federal leiloou hoje três imóveis do traficante Juan Carlos Abadia, que foram arrematados por um total de R$ 4,3 milhões, 36,94% acima do preço mínimo total de R$ 3,140 milhões, conforme informações da página na internet do Leilão Eletrônico Judicial e Extrajudicial (LEJ) - www.lej.org.br. Foram vendidas as seguintes propriedades: uma mansão no Distrito de Canavieiras, em Florianópolis, por R$ 2,050 milhões, uma casa em Angra dos Reis, no Rio, por R$ 1,6 milhão e um sítio em Pouso Alegre (MG), por R$ 650 mil. Outros dois imóveis, uma residência em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo e outra casa em Guaíba (RS), não foram vendidos, pois não receberam nenhum lance. O sítio localizado em Pouso Alegre foi vendido para um comprador de Belo Horizonte, cujo lance superou o realizado por um interessado de Campinas, no interior de São Paulo. No caso da mansão em Angra dos Reis, surgiram nove lances, mas vencido por um comprador do Rio. Já a casa na praia de Jurerê Internacional, na capital catarinense, recebeu uma proposta de R$ 2,050 milhões, bem acima do R$ 1,5 milhão de lance mínimo. O imóvel foi vendido para um interessado de São Paulo. O dinheiro arrecadado ficará guardado numa conta bancária sob a jurisdição da 6ª Vara Criminal. Caso Abadia seja condenado no processo, o valor será revertido para o governo federal. Se ele for absolvido, os recursos serão devolvidos a ele com correção monetária.