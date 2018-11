Justiça libera bacharel do Ceará de prova da OAB Sob alegação de inconstitucionalidade, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (TRF-5), Vladimir Souza Carvalho, determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) inscreva, na entidade o bacharel em Direito Francisco Cleuton Maciel, do Movimento Nacional dos Bacharéis de Direito (MNDB), sem necessidade de exame de habilitação profissional. Segundo o desembargador, a profissão de advogado é a única do País em que se exige aprovação em exame de órgão representativo da categoria para seu exercício, "o que fere o princípio constitucional da isonomia".