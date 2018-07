Justiça libera obras da Linha 5-Lilás do Metrô O presidente do Tribunal de Justiça, José Roberto Bedran, decidiu ontem suspender a liminar que exigia a paralisação das obras da Linha 5 - Lilás do Metrô. Bedran, porém, manteve o pedido de afastamento de Sérgio Henrique Passos Avelleda, presidente do Metrô.