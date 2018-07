Justiça libera pacote de obras perto do Itaquerão

O custo das obras foi orçado em R$ 257,7 milhões. A suspensão havia sido conseguida há um mês, por empresas integrantes do consórcio que ficou em segundo lugar na licitação. As empresas alegavam que o vencedor praticava preços abaixo do valor de mercado. A Dersa, responsável pelas obras, afirma que a diferença de preço entre o primeiro e o segundo colocado foi de 0,6%.

De acordo com o projeto, serão construídas novas alças de ligação entre as Avenidas Jacu-Pêssego e José Pinheiro Borges, a extensão da Radial Leste. Serão criadas duas avenidas: uma de ligação norte-sul, entre as Avenidas Itaquera e José Pinheiro Borges, e outra que fará a articulação com a Avenida Miguel Ignácio Curi. "O projeto inclui a construção de quatro viadutos", diz o presidente da Dersa, Laurence Lourenço.

Lourenço afirma ainda que as obras são parte do projeto do polo institucional de Itaquera, que prevê a construção de vários órgãos públicos naquela região.

"Durante a semana, a chegada ao polo institucional será mais fácil e, nos fins de semana, para o jogo de futebol (no Itaquerão)", afirma. Apesar da melhoria de chegada ao estádio, ele lembra que o Metrô continuará sendo o melhor jeito de ir até o equipamento. "Foi por isso que aquele local foi escolhido para a Copa."

Lourenço garante que os novos acessos serão feitos em áreas que já são da Prefeitura e que não haverá necessidades de desapropriações na região. "A obra não atinge área de favela."

O polo de Itaquera prevê a construção de uma Faculdade Técnica (Fatec), uma Escola Técnica (Etec), uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), uma base da Polícia Militar e um fórum.

Há previsão de construção de várias melhorias viárias na zona leste. A Prefeitura pretende construir corredores de ônibus na Radial Leste, na Avenida Aricanduva e em Itaquera.

Além disso, também foi anunciada a construção de uma Rodoviária em Itaquera. O espaço deverá servir pessoas que vêm do litoral norte, Vale do Paraíba e Belo Horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo