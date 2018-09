Justiça liberta professora que teve caso com aluna no RJ A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus à professora de matemática Cristiane Teixeira Maciel Barreiras. Em janeiro, ela foi condenada a 12 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por ter mantido um relacionamento afetivo com uma aluna de 13 anos. O relator do caso, desembargador Paulo de Oliveira Baldez, entendeu que a prisão em flagrante foi ilegal.