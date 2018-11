Justiça livra Infraero de multas por Congonhas

Um dos argumentos usados pela Assessoria Jurídica da estatal para tentar sensibilizar a Justiça foi a necessidade de planejamento para uma mudança dessa envergadura. Alertou ainda para os possíveis transtornos que uma mudança de horário geraria em um feriado prolongado. Como a Justiça Federal está em recesso desde quarta-feira, o pedido acabou distribuído no plantão judiciário. O despacho é assinado pela juíza federal substituta Anita Villani, que acolheu parcialmente os pedidos feitos pelos advogados.

Em nota, a Infraero assinalou que o objetivo da ação declaratória ajuizada ontem era "salvaguardar o interesse público e oferecer serviços aeroportuários à sociedade paulistana - e também à brasileira". Procurada, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) não quis se pronunciar por desconhecer o teor da decisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.