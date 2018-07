Justiça manda Amil oferecer quimioterapia em casa

A juíza Inês da Trindade Chaves de Melo, da 3ª Vara Empresarial do Rio, determinou que a Amil ofereça cobertura total aos seus clientes para tratamento quimioterápico contra câncer, incluindo medicamentos orais, mesmo fora de unidades hospitalares. A decisão tem caráter liminar e atende ao pedido do Ministério Público Estadual.

A Amil informou que vai recorrer, mas ressaltou que "tem como regra cumprir todas as determinações da Justiça".

A ação foi motivada pela recusa da empresa em fornecer medicamentos orais. Os advogados da Amil alegaram que a operadora só tinha obrigação legal de garantir o tratamento quimioterápico no hospital.

"Não se trata de mero fornecimento domiciliar de remédios, mas de uma etapa integrante de todo o tratamento do paciente, que assim se beneficia com a redução do tempo passado no hospital e tem, na melhoria da qualidade de vida, conforme relatam vários textos médicos, maior chance de sucesso no processo de reversão da enfermidade", escreveu a juíza em sua sentença. Ela determinou que a Amil pague multa diária de R$ 50 mil caso descumpra a liminar.

BENEFÍCIO COLETIVO

O advogado Raul Peris, membro do conselho científico da Associação Brasileira do Câncer, comemorou.

"Já existem inúmeras ações judiciais individuais, mas uma decisão que beneficia toda a carteira de clientes de um plano acredito que seja inédita", disse. "A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) já estabelece a cobertura da quimioterapia como um todo. Os planos se valem que a via oral não foi especificada e se pegam em cláusulas que excluem medicamentos para não fornecer a quimioterapia em comprimidos. É um subterfúgio das operadoras."

A quimioterapia oral é uma opção que alguns pacientes podem ter para determinados tipos de câncer, como no cérebro, intestino, pulmão e rins.