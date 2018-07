Justiça manda desativar cadeia de dois Córregos (SP) A Justiça determinou a desativação definitiva do prédio utilizado como Cadeia Pública de Dois Córregos, no interior de São Paulo. A sentença, proferida no dia 26 de setembro, também obriga o Estado a remover do local todas as presas lá encarceradas, no prazo de 30 dias, e não encaminhar outras, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. A não desativação do prédio implicará em multa do mesmo valor.