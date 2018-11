Justiça manda ex-jogadora entregar filho a americano

O prazo para a entrega da criança às autoridades brasileiras não foi informado. O caso segue em segredo de Justiça.

Em dezembro do ano passado, a família brasileira de Sean Goldman foi obrigada a entregar a criança ao pai norte-americano David Goldman por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A batalha jurídica que começou na Justiça do Rio passou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e envolveu o campo diplomático, com ameaças de retaliação comercial dos Estados Unidos caso o menino não voltasse ao convívio paterno. O pai invocava a Convenção de Haia ao afirmar que a família Bianchi, da ex-mulher, sequestrara seu filho.