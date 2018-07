Justiça manda fazer exames de DNA das ossadas de Perus

A Justiça Federal determinou à União e ao Estado de São Paulo que submetam a exames de DNA as ossadas descobertas no início dos anos 90 na vala comum do Cemitério de Perus. A ordem é do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Cível de São Paulo, que acolheu em caráter liminar ação civil movida pelo Ministério Público Federal. O juiz deu prazo de 6 meses para conclusão da investigação.

Atualmente, as ossadas estão guardadas no Cemitério do Araçá. Gonçalves manda que a perícia descarte os restos mortais incompatíveis com os casos de desaparecidos políticos e selecione as que deverão ser submetidas ao DNA.

O juiz mandou a União reestruturar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos em 60 dias, dotando-a de recursos materiais, humanos e financeiros, além de propiciar a formação de uma equipe ou núcleo de pesquisas e diligências, com legistas, médicos e dentistas, antropólogos, geólogos e arqueólogos - todos com experiência na área e dedicação exclusiva ao trabalho - e orçamento anual de R$ 3 milhões.

Além da reestruturação da comissão, a União está obrigada pela decisão a contratar, em 90 dias, laboratório especializado na realização de exames de DNA em ossos. Para colaborar com o trabalho, o Estado de São Paulo deve constituir, em 60 dias, uma equipe de profissionais do Instituto Médico-Legal (IML) para atuar com exclusividade no exame das ossadas.

Nos autos da 6ª Vara Federal, a União e o Estado alegaram o princípio da separação dos Poderes e que o Judiciário não poderia interferir no Executivo, cujas ações estão submetidas a limitações orçamentárias, e impossibilidade de se estabelecer uma hierarquia de prioridades. Segundo consta da decisão judicial, o Estado alegou que o IML não faz exames de DNA.

Gonçalves ressalta que a decisão não é política, apenas trata do direito à memória e à verdade. "Não se trata a decisão de assumir, contestar ou defender grupos políticos", anotou o juiz. "Mas forçoso é reconhecer que esses ossos carecem ser identificados para que as famílias respectivas possam certificar-se do passado, melhor entendendo o que ocorreu com seus parentes. É necessário que corpos sejam individualizados, recebam ofícios religiosos e, com a dignidade que merece todo ser humano, sejam encaminhados à sepultura definitiva."

FERIDA

O juiz federal assinala que "é preciso virar essa constrangedora página da vida política brasileira". Para ele, sem que isso seja feito, os princípios constitucionais estarão comprometidos, "já que um amontoado de ossos está permanentemente a pesar na consciência de quantos poderiam ter dado solução a este caso, e jamais o fizeram". Segundo Gonçalves, "é uma dolorida ferida social que precisa ser cicatrizada".

Ele anotou que, desde a Constituição de 1988, o Judiciário tem o poder garantidor do fiel cumprimento dos direitos constitucionalmente garantidos. Para ele não podem os direitos humanos ser remetidos a uma lista de prioridades nunca atendidas, "apresentando-se como pedra angular do Estado de Direito que o Judiciário atue como poder controlador na iniciativa e na implantação de políticas necessárias à sua defesa".

O juiz destaca que existe um sistema global de proteção aos direitos humanos no qual o Brasil está inserido. Segundo ele, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969, subscrita pelo Brasil, em seu artigo 11 prevê que a honra das pessoas e de suas famílias deve ser preservada. "A morte não tira a honra da pessoa, antes, acentua a memória da personalidade que se extinguiu."

Além do pedido liminar já analisado, a ação civil pede responsabilização pela demora na identificação da União, do Estado, de três universidades e cinco pessoas, a maioria legistas, que por um longo período ficaram encarregadas da análise das ossadas de Perus ou do material genético dos familiares das vítimas para confrontação. Procuradores federais empenhados na identificação avaliam que houve negligência.

Os procuradores pedem condenação dos legistas ao pagamento de indenização em até 5% de seu patrimônio ou a prestarem serviços não remunerados em instituições de direitos humanos.