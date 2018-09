Justiça manda parar obras do aeroporto de Guarulhos

O aeroporto é da Infraero, estatal responsável pela administração dos aeroportos do país.

A decisão foi motivada pela "contratação sem licitação da empresa Delta Construções S/A", de acordo com nota da Justiça Federal.

A decisão --da juíza Louise Vilela Filgueiras Borer, da 6a Vara Federal, em Guarulhos (SP)-- foi concedida em caráter liminar.

Para a juíza, a dispensa de licitação não se justifica com base na urgência, pois a necessidade de ampliação do aeroporto é antiga e a possível situação de "caos aéreo", prevista pela própria Infraero, tem origem na inércia da própria administração pública, segundo nota no site da Justiça Federal de São Paulo.

A estimativa da Infraero é que as obras do terceiro terminal elevem a capacidade do aeroporto por ano de 24,9 milhões para 52,7 milhões até 2014.

Segundo informações da página da Infraero na Internet, os investimentos previstos para toda a obra do terceiro terminal de passageiros no aeroporto de Guarulhos estão estimados em 1,2 bilhão de reais.

No momento estão em execução as obras de terraplenagem. O governo prevê o lançamento dos editais de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas (Viracopos) até o fim deste ano.

Além da paralisação imediata das obras, a Infraero fica proibida de efetuar qualquer pagamento à empresa Delta, até o final do julgamento da ação. Caso haja o descumprimento da decisão, Infraero e Delta deverão pagar multa diária de 100 mil reais.

(Por Fábio Couto)